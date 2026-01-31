İstanbul Kurtköy'de trafik kazası: 13 yaralı!

İstanbul Kurtköy'de trafik kazası: 13 yaralı!
İstanbul Kurtköy bağlantı yolunda kontrolden çıkan yolcu midibüsü park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Pendik Kurtköy bağlantı yolu D-100 Karayolu'nda bir tur şirketine ait olduğu öğrenilen midibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza sonrası yaralılar çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "31 Ocak 2026 günü 16:30 sıralarından Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde bir tur şirketinde ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucunda kaza meydana gelmiştir. Kazada 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

