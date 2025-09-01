Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı!

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bir noktadaki yangın söndürülürken elevler başka noktalardan yükselmeye devam ediyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı.

Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Köydeki 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.