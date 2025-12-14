Kar kalınlığı yarım metreyi buldu: Ulaşım kilitlendi

Kar kalınlığı yarım metreyi buldu: Ulaşım kilitlendi
Yayınlanma:
Van’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken 102 köy yolu ulaşıma kapandı, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye vardı.

Kar yağışının ardından kapanan yollar nedeniyle Bahçesaray'da 25, Çatak'ta 42, Gürpınar'da 18, İpekyolu'nda 4 ve Saray ilçesinde 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ULAŞIMA KAPATILDI

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş ve 2 bin 730 rakımlı Güzeldere geçitlerinde kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye indi. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet geçidi ise ulaşıma kapatıldı.

e997e327-df8b-40d4-861b-0cfcb9dbb360-w.jpg

2 bin 550 rakımda mahsur kaldılar: Ilgar Dağı’nda beyaz esaret2 bin 550 rakımda mahsur kaldılar: Ilgar Dağı’nda beyaz esaret

KAR KALINLIĞI YARIM METRE

Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti, Van'ın yüksek kesimlerinde ise 50 santimetreyi buldu.

Karla mücadele ekipleri trafikte aksamaların olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor.

Kaynak:ANKA

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu
Lokantalarda restoranlarda çay içenler dikkat! Boyalı çay kullanımı zirve yaptı
Lokantalarda restoranlarda çay içenler dikkat! Boyalı çay kullanımı zirve yaptı
Ulusal ve uluslararası seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi! Toplam sayı 584 oldu
Ulusal ve uluslararası seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi! Toplam sayı 584 oldu