Kanuni ve Hürrem şakasından 3 yıl hapsi istendi
Komedyen Tuba Ulu’nun sahne performansı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi şahsiyetleri Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan üzerine yaptığı şaka yargıya taşındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ulu’nun kullandığı ifadelerin suç teşkil ettiği belirtilerek hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Tuba Ulu, "Lady Malumat" adını verdiği stand-up gösterisinde, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın evliliğine atıfta bulunarak “Kanuni Sultan Süleyman bile f*ck buddysiyle evlendi” ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerin ardından gelen tepkiler üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alınan, emniyet ve adliye işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ulu hakkındaki hukuki süreç netleşti.
Savcılık, hazırladığı iddianamede komedyenin bu şakasıyla "halkı kin ve düş"manlığa tahrik" suçunu işlediğini öne sürdü.
Bu suçlama kapsamında Ulu hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, davanın önümüzdeki aylarda İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine başlanacağı bildirildi.