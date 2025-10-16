Kanser hastası eşini uyurken öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı!

İzmir Bornova’da Rüstem Teker , lenf kanseri eşi İzadiye Teker’i evde uykusunda tabancayla vurarak öldürdü. Teker ifadesinde, “Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk. Üzgünüm” dedi.

İzmir’in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki Rüstem Teker, lenf kanseri tedavisi gören 69 yaşındaki eşi İzadiye Teker’i evde uykusunda başından vurarak öldürdü.

Rüstem Teker, cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İzadiye Teker’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Gözaltına alınan Rüstem Teker, ifadesinde eşinin 6 yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

