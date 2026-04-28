Kanola tarlaları üzerinde yarım saat boyunca paramotorla uçtu

Tekirdağ’da paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, sarı renge bürünen kanola tarlaları üzerinde paramotorla uçtu.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, kentte sarı renge bürünen kanola tarlalarına dikkat çekmek amacıyla, paramotor uçuşu yaptı.

sari-renge-burunen-kanola-tarlasi-uzerin-1282806-381672.jpg

Gaziköy Mahallesi’nde havalanan Aksoy, yarım saat süren uçuş boyunca kanola ve buğday tarlalarını üzerinde uçtu. Kadir Aksoy, kanolanın renklerinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

sari-renge-burunen-kanola-tarlasi-uzerin-1282810-381672.jpg

"RENK CÜMBÜŞÜ VARDI"

Bölgede yamaç paraşütü eğitimi verdiğini, amacının tanıtıma katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Aksoy, “Kanolanın açmasını görünce renkler çok hoşuma gitti. Paramotor dediğimiz bir yamaç paraşütü aparatı ile uçmaya karar verdik. Hem Tekirdağ’ı tanıtmak hem de farkındalık yaratmak için uçuş yaptık. Çok güzel bir renk cümbüşü vardı, Tekirdağ’ın renkleri bunlar. Ayçiçeği tarlası, lavanta tarlası, kanola tarlalarında uçmak çok güzel bir duygu. Ben de bugün farkındalık olsun diye uçuş gerçekleştirdim” dedi. (DHA)

sari-renge-burunen-kanola-tarlasi-uzerin-1282816-381672.jpg

sari-renge-burunen-kanola-tarlasi-uzerin-1282815-381672.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

