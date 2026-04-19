Kanlı biten kuzen tartışması

Isparta' da gece yarısı çıkan tartışma kanlı bitti. Gece saatlerinde Anadolu Mahallesi 4203 Sokak’taki bir evde, 32 yaşındaki Süleyman Emre Elma adlı kişi nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı kuzeni D.Ç. ile tartışmaya başladı.

Elma, tartışmanın büyümesi ile kuzeni D.Ç.’ye tabancayla ateş etti. Sonrasında aynı silahla intihar ederek hayatına son verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. D.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süleyman Emre Elma’nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınıp, Koçtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)