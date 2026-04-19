AKP'de oy kavgası çıkaran düzenlemede Erdoğan son sözünü söyledi

Tarım arazilerine inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımını öngören düzenleme, AKP MKYK'sında yaşanan "oy kaybı" tartışmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından revize edildi. Milletvekili Osman Gökçek'in "Vatandaş bize oy vermez" çıkışıyla askıya alınan taslakta, lüks yapılar ile küçük ölçekli bağ evleri birbirinden ayrılacak.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, tarım arazilerini koruma amacıyla hazırlanan hobi bahçesi düzenlemesi, parti içindeki siyasi endişeler nedeniyle değişikliğe uğradı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve imara kapalı alanlardaki yapıların yıkılmasını içeren ilk taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan veto yedi. Yeni hazırlanan formülle, yapılar "lüks" ve "tarımsal" kullanım kriterlerine göre sınıflandırılacak.

MKYK'DA 'SİYASİ BEDEL' TARTIŞMASI

Düzenlemenin görüşüldüğü toplantıda, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı arasında sert bir tartışma yaşandı. Tapu kayıtlarında imara kapalı görünen bağ ve tarlalardaki yapıların yıkılmasına karşı çıkan Gökçek, "Bu evleri yıkarsak vatandaş bize oy vermez. Siyaseten bu bedeli ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Gökçek, vatandaştan yoğun tepki geldiğini savunurken, Bakan Yumaklı bu iddiaya karşı çıkarak, "Osman sen doğru konuşmuyorsun, ben de pazar geziyorum istikamette şikayet geliyor" yanıtını verdi.

ERDOĞAN'DAN REVİZYON TALİMATI

Sözcü'de yer alan habere göre toplantıda dile getirilen itirazların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, taslak çalışmada değişikliğe gidilmesi talimatını verdi. Vatandaşların rahatsızlığını en aza indirmeyi hedefleyen yeni çalışma ile hobi bahçelerinde bulunan yapıların 'bağ evi' ve 'villa tipi yapılaşma' olarak ikiye ayrılması kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte, haftalardır kamuoyunda tartışılan düzenleme, lüks ve basit yapı ayrımı üzerinden yeniden şekillendirildi.

Hobi bahçesi olana aylık 100 bin lira ceza yolda: Arazi düzenlemesi geliyorHobi bahçesi olana aylık 100 bin lira ceza yolda: Arazi düzenlemesi geliyor

LÜKS YAPILAR YIKILACAK, ÇİFTÇİ YAPILARI RUHSATLANDIRILACAK

Yeni uygulama kapsamında sahada yapılacak incelemelerle tarım arazileri üzerine kurulan yapıların türleri ve boyutları sınıflandırılacak. Belirlenen kriterlere göre lüks yapılaşma sınıfına dahil edilen villa tipi binalar için yıkım kararı uygulanacak. Tarımsal üretim faaliyetini sürdüren çiftçilerin kullandığı küçük ölçekli yapılar ise ruhsatlandırılarak yasal statüye kavuşturulacak.

TASLAK GEÇİCİ OLARAK RAFA KALDIRILMIŞTI

Daha önce tüm kaçak yapıların yıkımını öngören düzenleme, MKYK'daki tartışmaların ardından bir süreliğine askıya alınmıştı. Erdoğan'ın müdahalesiyle hazırlanan yeni formül, tarım arazilerindeki yapılaşmayı "boyut ve nitelik" üzerinden denetlemeyi amaçlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Türkiye
Okullar için yeni karar: Ailesinde silah olan öğrencilere takip
Okullar için yeni karar: Ailesinde silah olan öğrencilere takip
Kestiği ağacın altında kalarak can verdi!
Kestiği ağacın altında kalarak can verdi!