AKP'de oy kavgası çıkaran düzenlemede Erdoğan son sözünü söyledi

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, tarım arazilerini koruma amacıyla hazırlanan hobi bahçesi düzenlemesi, parti içindeki siyasi endişeler nedeniyle değişikliğe uğradı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve imara kapalı alanlardaki yapıların yıkılmasını içeren ilk taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan veto yedi. Yeni hazırlanan formülle, yapılar "lüks" ve "tarımsal" kullanım kriterlerine göre sınıflandırılacak.

MKYK'DA 'SİYASİ BEDEL' TARTIŞMASI

Düzenlemenin görüşüldüğü toplantıda, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı arasında sert bir tartışma yaşandı. Tapu kayıtlarında imara kapalı görünen bağ ve tarlalardaki yapıların yıkılmasına karşı çıkan Gökçek, "Bu evleri yıkarsak vatandaş bize oy vermez. Siyaseten bu bedeli ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Gökçek, vatandaştan yoğun tepki geldiğini savunurken, Bakan Yumaklı bu iddiaya karşı çıkarak, "Osman sen doğru konuşmuyorsun, ben de pazar geziyorum istikamette şikayet geliyor" yanıtını verdi.

ERDOĞAN'DAN REVİZYON TALİMATI

Sözcü'de yer alan habere göre toplantıda dile getirilen itirazların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, taslak çalışmada değişikliğe gidilmesi talimatını verdi. Vatandaşların rahatsızlığını en aza indirmeyi hedefleyen yeni çalışma ile hobi bahçelerinde bulunan yapıların 'bağ evi' ve 'villa tipi yapılaşma' olarak ikiye ayrılması kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte, haftalardır kamuoyunda tartışılan düzenleme, lüks ve basit yapı ayrımı üzerinden yeniden şekillendirildi.

LÜKS YAPILAR YIKILACAK, ÇİFTÇİ YAPILARI RUHSATLANDIRILACAK

Yeni uygulama kapsamında sahada yapılacak incelemelerle tarım arazileri üzerine kurulan yapıların türleri ve boyutları sınıflandırılacak. Belirlenen kriterlere göre lüks yapılaşma sınıfına dahil edilen villa tipi binalar için yıkım kararı uygulanacak. Tarımsal üretim faaliyetini sürdüren çiftçilerin kullandığı küçük ölçekli yapılar ise ruhsatlandırılarak yasal statüye kavuşturulacak.

TASLAK GEÇİCİ OLARAK RAFA KALDIRILMIŞTI

Daha önce tüm kaçak yapıların yıkımını öngören düzenleme, MKYK'daki tartışmaların ardından bir süreliğine askıya alınmıştı. Erdoğan'ın müdahalesiyle hazırlanan yeni formül, tarım arazilerindeki yapılaşmayı "boyut ve nitelik" üzerinden denetlemeyi amaçlıyor.