Kanada'da Türk öğrencilerin kısa filmi seçkiye girdi: Murat Çalık'a ithaf ettiler

Yayınlanma:
Toronto Film School öğrencileri tarafından çekilen “How I Remember Istanbul” adlı kısa film, bu yıl TIFF Art Market Pop-Up Cinema seçkisinde yer alan 25 kısa filmden biri oldu. Filmi çeken iki Kanadalı Türk öğrenci, İBB operasyonlarından tutuklanan Murat Çalık'a ithaf etti.

Toronto Film School öğrencisi iki Kanadalı Türk, “How I Remember Istanbul” adlı kısa film çekti. Film, bu yıl TIFF Art Market Pop-Up Cinema seçkisinde yer alan 25 kısa filmden biri oldu. Filmi çeken iki Kanadalı Türk öğrenci, İBB operasyonlarından tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a ithaf etti.

"İstanbul'u Nasıl Hatırlıyorum" isimli film, ham ve filtrelenmemiş VHS görüntüleri aracılığıyla İstanbul'un gizli köşelerine, parçalanmış sokaklarına ve unutulmuş mekânlarına yolculuk ediyor. Şehir, kartpostallık bir görüntü olarak değil, adaletsizliğin canlı bir metaforu olarak kadraja alınıyor.

murat-calika-ithaf.png

Şehir Plancısı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a ithaf edilen film, hayatını yaşanabilir mekanlar inşa etmeye adamış, şimdi ise şehri parmaklıklar ardından izlemek zorunda kalan bir adamın gözünden İstanbul'u anlatıyor.

Film hakkındaki açıklamada, "Her yıkılan duvarda, her gölgeli sokakta, her beton yarada hem metropolün başarısızlıklarını hem de adaletten mahrum bırakılanların sessiz direncini görüyoruz" denildi. Filmin yönetmenliğini ve editörlüğünü Ellie B. üstlendi.

