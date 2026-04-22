Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı: Kafasına cam parçaları düştü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Emre C., kaldırımda yürürken kafasına cam parçaları düşmesiyle hayatının şokunu yaşadı.
Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki altı katlı binanın beşinci katındaki dairenin penceresine ait cam parçaları, bilinmeyen bir sebeple aşağı düştü.
O esnada apartman önünden geçen Emre C., düşen cam parçalarının kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Paniğe yol açan olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
54 yaşındaki yaralı Emre C., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor