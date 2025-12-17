Kahrolsun garibanlık! Çamurlu ayakkabılarını çıkartıp markete girdi

Kahrolsun garibanlık! Çamurlu ayakkabılarını çıkartıp markete girdi
Yayınlanma:
Mersin’in Erdemli ilçesinde, Anadolu insanının naifliğini ve mahcubiyetini gözler önüne seren bir olay yaşandı. Ayakkabıları çamurlu olan bir vatandaş, girdiği iş yerini kirletmemek adına ayakkabılarını kapı önünde çıkararak alışverişini çoraplarıyla yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, izleyenlerin yüreğine dokundu.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylası’nda meydana geldi. Önceki gün ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahalledeki bir markete gelen vatandaş, kapı girişinde duraksadı. Ayakkabılarının çamurlu olduğunu fark eden şahıs, önce ayakkabılarını kenarda sürterek temizlemeye çalıştı. Çamurun çıkmadığını ve marketin zemininin kirleneceğini düşünen vatandaş, ayakkabılarını iş yerinin dışında çıkardı.

camurlu-ayakkabisini-cikarip-corapla-ma-1067345-316726.jpg

ALIŞVERİŞİNİ ÇORAPLA YAPTI

Ayakkabılarını kapı önünde bırakan vatandaş, markete çoraplarıyla girerek reyonlar arasında dolaştı ve alışverişini tamamladı. İş yeri sahibine zahmet vermemek adına sergilediği bu hassas davranış, dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

camurlu-ayakkabisini-cikarip-corapla-ma-1067347-316726.jpg

SOSYAL MEDYADA VİCDANLARA DOKUNDU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı adamın kapı önündeki tereddüdü, temizleme çabası ve içeriye çorapla giriş anları net bir şekilde görüldü.

camurlu-ayakkabisini-cikarip-corapla-ma-1067348-316726.jpg

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından video kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, vatandaşın bu ince düşünceli hareketine büyük ilgi gösterirken, görüntüler izleyenlerden takdir topladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

