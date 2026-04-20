Kahramanmaraş Başsavcılığından 'İsa Aras Mersinli' açıklaması: Ölmediği iddia edilmişti

Yayınlanma:
Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin "ölmediği" yönündeki iddialar üzerine, Kahramanmaraş Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Başsavcılık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Mersinli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'in "ölmediği" iddia edildi.

Söz konusu iddia kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Mersinli'nin otopsi işlemlerinin tamamlandığı ve defin ruhsatının verildiği aktarıldı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay sonrası yapılan incelemelerde İsa Aras Mersinli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

"DEFİN RUHSATI DÜZENLENDİ"

Olay yerindeki incelemeler sonucunda failin yaşamını yitirdiğinin belirlendiğinin, ardından da cenazenin Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığının ifade edildiği açıklamada, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla yapılan otopsinin 15 Nisan saat 21.45'te başlayıp, 16 Nisan saat 00.30'da tamamlandığı ve defin ruhsatının düzenlenmesiyle sürecin sona erdiği vurgulandı.

Başsavcılık açıklamasında saldırganın ölmediğine yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, dosya taraflarının otopsi ve ölü muayene işlemlerine ait kayıtları inceleme yetkisine sahip olduğu da ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek nitelikte yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamanın devamında, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği ve asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

