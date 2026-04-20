Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı! Gülistan'ı tanıyor muydu? İşte ifadesinden detaylar...

Son dakika haberi...Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Sonel, Gülistan'ı hiç görmediğini, onu tanımadığını ve oğlunun da kendisiyle tanışmadığını savunarak, "Bahse konu tecavüz olayıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur." dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, 6 yıl aradan sonra ortaya çıkan yeni deliller ışığında yeniden raftan indirildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmış, bunlardan Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Eski Vali Sonel'in işlemleri devam ediyor. Bunun yanında Tuncay Sonel'in ifadesinin bir kısmı da ortaya çıktı.

BAZ KAYITLARINI İŞARET ETTİ

tv100'ün ulaştığı ifadenin bir bölümünde Tuncay Sonel'in, verdiği ifadede Gülistan Doku'yu tanımadığını, oğlunun da Gülistan'ı tanımadığını belirterek, "Sevgilisi ya da herhangi bir ilişkisi olsa baz kayıtlarında çıkması gerekir" dedi.

Eski Vali Sonel, böyle bir bağlantının teknik verilerle de desteklenmediğini ifade etti..

Oğlunun baz sinyali verdiği yerle ilgili iddialara cevap veren Sonel, söz konusu bölgenin yoğun bir cadde olduğunu belirterek, "Orası hareketli bir cadde, oğlum da geçmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZ OLAYIYLA İLGİLİ HİÇBİR BİLGİM YOK"

27 Aralık 2019 günü gençlik merkezinden ayrıldıktan sonra Uğurcan'la görüşmelerine ve gizli tanığın ifadesindeki "Gülistan'ın tecavüze uğradığına" ilişkin bilgisi olup olmadığı sorulan Tuncay Sonel, "Belki bir sınav belki bir doğum günü veya başka bir olaya ilişkin konuşmuş olabilirim. Bahse konu tecavüz olayıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur." şeklinde yanıt verdi.

GÜLİSTAN'IN EŞYALARININ YOK EDİLDİĞİ YERDE NE İŞİ VARDI?

Gülistan Doku'ya ait eşyaların "intihar algısını yaratmak amacıyla" yok edildiği ve barajda ele geçen reçete ve el yazılı not ile, kendisinin 5 Ocak akşamı bulunduğu bölgenin aynı yer olduğunun tespit edilmesine ilişkin soruya cevap veren Sonel, "Belirttiğim gibi Doku'yu tanımıyorum ki eşyalarını bileyim. Biz orada araçlarla hareket halinde olurduk. Orada araç ile durulabilecek bir yer yoktu." diyerek kendisini savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

