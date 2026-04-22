Kadını darbedip zorla araca bindirmeye çalıştı: Ayırmaya çalışanlara da saldırdı!

İstanbul Kartal'da bir şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında darbederek zorla araca bindirmeye çalıştı. Şüphelinin, duruma müdahale etmek isteyen çevredekilere de saldırdığı görüldü.

SOKAK ORTASINDA DEHŞET ANLARI

Olay, Kartal'da meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kadınla tartışmaya başlayan şahıs, kadını darbetmeye başladı. Çevredekilerin gözü önünde kadını zor kullanarak kendi aracına bindirmeye çalışan şüpheliye, çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.

MÜDAHALE EDENLERE DE SALDIRDI

Kavgayı sonlandırmak ve kadını kurtarmak amacıyla araya giren vatandaşlar, saldırgan şahsın hedefi oldu. Şüpheli, kendisini engellemeye çalışan kişilere de fiziksel saldırıda bulundu. Olay anı çevredekiler tarafından kaydedilirken, yaşananlar büyük tepki topladı.