Passolig'i kilitlediler biletleri tek tek topladılar: Karaborsa operasyonunda 12 kişi gözaltında
Yayınlanma:
İstanbul merkezli olarak 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, karaborsa bilet satışı yaptığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Passolig sistemini işleyemez hale getirerek biletleri topladıkları ve ardından bu biletleri yasa dışı şekilde yüksek fiyatlarla sattıkları belirlendi. Operasyonlarda ayrıca 578 bin 800 lira nakit para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Passolig depremi: Milyonlarca taraftar etkilenecekPassolig depremi: Milyonlarca taraftar etkilenecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “karaborsa bilet satışı” ile “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçlarına yönelik çalışma başlattı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik inceleme ve takip sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı ve 12 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, karaborsa bilet satışından elde edildiği değerlendirilen 578 bin 800 lira nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Türkiye
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
AKP'liler söyleyemiyor ama ihraç edilen isim tek tek anlattı: Düzelmezsek sonumuz Çiller gibi olur
AKP'liler söyleyemiyor ama ihraç edilen isim tek tek anlattı: Düzelmezsek sonumuz Çiller gibi olur
Bakanlıktan Fındıklı Belediyesi'ne 'çöp dökme' cezası
Bakanlıktan Fındıklı Belediyesi'ne 'çöp dökme' cezası