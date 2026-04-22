Passolig'i kilitlediler biletleri tek tek topladılar: Karaborsa operasyonunda 12 kişi gözaltında

İstanbul merkezli olarak 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, karaborsa bilet satışı yaptığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Passolig sistemini işleyemez hale getirerek biletleri topladıkları ve ardından bu biletleri yasa dışı şekilde yüksek fiyatlarla sattıkları belirlendi. Operasyonlarda ayrıca 578 bin 800 lira nakit para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Passolig depremi: Milyonlarca taraftar etkilenecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “karaborsa bilet satışı” ile “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçlarına yönelik çalışma başlattı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik inceleme ve takip sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı ve 12 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, karaborsa bilet satışından elde edildiği değerlendirilen 578 bin 800 lira nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)