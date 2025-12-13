Kadın sürücü silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Olay, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekerek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Sultan D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken İ.T.K. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganın araç içerisine doğru ateş açması sonucu sürücü Sultan D. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından İ.T.K. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Sultan D.'nin yaşamını yitirdiğini tespit ederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa süre içerisinde yakalanan saldırgan İ.T.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.