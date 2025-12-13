10 gündür otogarda yaşayan avukat hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki şehirlerarası otobüs terminalinde yaklaşık 10 gündür kaldığı öğrenilen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Alpaslan Köybaşı, yolcu dinlenme koltuklarında oturur vaziyette hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Olay, Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder Mahallesi’nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Otogarda yaklaşık 10 gündür kaldığı öğrenilen Alpaslan Köybaşı isimli avukatın yolcu dinlenme koltuklarında hareketsiz olduğunu gören zabıta ekipleri, durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Köybaşı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Köybaşı'nın cenazesi, olayın detaylı incelenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Köybaşı’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.

Ancak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

