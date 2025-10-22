Kadın cinayetleri bitmiyor! Eski eşi tarafından sokak ortasında katledildi

Çankırı’nın Buğdaypazarı Mahallesi’ne bağlı Burçak Sokak’ta, sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez (40) sabah işe gitmek için evden çıktığında eski eşi S.Y. (43) ile karşılaştı.

S.Y. isimli saldırgan, üzerinde bulunan bıçakla Kertlez’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

DOKTORLARIN BÜTÜN ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kertlez, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU!

Saldırgan ise, olayın ardından Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan S.Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken polis ekipleri tarafından, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



