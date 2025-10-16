Kadıköy'ün belalıları yakayı ele verdi: Binalara tırmanarak giren hırsızın 104 suç kaydı ortaya çıktı

Kadıköy'ün belalıları yakayı ele verdi: Binalara tırmanarak giren hırsızın 104 suç kaydı ortaya çıktı
Yayınlanma:
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, binaların dış cephelerine tırmanarak açık pencerelerden evlere giren ve milyonlarca lira değerinde hırsızlık yapan iki şüpheli, polisin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalandı. Şüphelilerin binalara tırmandığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık olayları zinciri, 26 Eylül'de Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde bir eve girilmesiyle başladı. Binaya adeta bir cambaz gibi dışarıdan tırmanan şüpheliler, açık bırakılan pencereden içeri sızdı. Evden elektronik eşya, nakit para ve ziynet eşyaları çalan hırsızlar, buldukları kontak anahtarıyla park halindeki otomobili de alarak kayıplara karıştı.

istanbul-kadikoyde-binalara-tirmanarak-965483-286728.jpg

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin binaya tırmanarak girip aynı yöntemle kaçtıklarını belirledi.

İKİNCİ OLAY: İÇİNDE 750 GRAM ALTIN OLAN KASA ÇALINDI

Polis ilk olayın soruşturmasını sürdürürken, aynı şüpheliler 2 Ekim'de bir kez daha ortaya çıktı. Yine Merdivenköy Mahallesi'nde, Hoşgörü Sokak üzerindeki bir binayı hedef alan zanlılar, alıştıkları tırmanma yöntemiyle bir başka daireye girdi. Hırsızlar bu defa, yatak odasında buldukları ve içerisinde 750 gram altın, bir adet tabanca ile bir miktar döviz bulunan çelik kasayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

istanbul-kadikoyde-binalara-tirmanarak-965483-286728-001.jpg

SUÇ MAKİNELERİ KISKIVRAK YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden iz süren polis, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla H.Y. (26) ve D.C.K. (31) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüpheli H.Y.'nin suç dosyasının ne kadar kabarık olduğu ortaya çıktı.

istanbul-kadikoyde-binalara-tirmanarak-965485-286728.jpg

istanbul-kadikoyde-binalara-tirmanarak-965487-286728.jpg

H.Y.'nin daha önceden tam 104 suç kaydı bulunduğu, 18 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 25 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli D.C.K.'nin ise 16 suç kaydının olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

