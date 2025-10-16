Kablo hırsızı planı eksik yaptı: Kamerayı kırdı ama...

Kablo hırsızı planı eksik yaptı: Kamerayı kırdı ama...
Yayınlanma:
Bir telekomünikasyon firmasına ait santralini gözüne kestiren kablo hırsızı planı eksik yaptı. Keşif yaptıkları santralden 400 metre internet kablosu çalan 3 hırsız kamerayı kırdı ama biri şapka ve yüzünü kapattığı tshirtü çıkarınca kimliği ortaya çıktı.

Adana’da bir telekomünikasyon firmasının santraline giren hırsızlar önce keşif yaptı sonra harekete geçti. Işıkları kapatıp kameraları kıran hırsızlar 400 metre uzunluğunda internet kablosunu çaldı.

Hırsızlardan biri kırdığını düşündükleri kameradan kimliği belirlenince yakayı ele verdi.

KABLO HIRSIZI PLANI EKSİK YAPTI

Adana’nın Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde 3 kablo hırsızı bir telekomünikasyon firmasına ait santrali soymak için plan yaptı.

kablo-hirsizi-plani-eksik-yapti-kamerayi-kirdi-ama-5.jpg

26 Eylül’de saat 12.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayda yüzlerini şapka ve tişörtleriyle gizleyen 3 şüpheli, demir kapıyı zorlayarak firmanın internet dağıtım santraline girdi.

kablo-hirsizi-plani-eksik-yapti-kamerayi-kirdi-ama-7.jpg

Santralde keşif yapan şüpheliler, tanınmamak için lambaları söndürüp, güvenlik kameralarını kırdı. Şüpheliler daha sonra santraldeki yaklaşık 400 metrelik internet enerji kablosu çalıp kaçtı.

kablo-hirsizi-plani-eksik-yapti-kamerayi-kirdi-ama-2.jpg

3 hırsızdan biri yüzünü açınca plan boşa çıktı.

kablo-hirsizi-plani-eksik-yapti-kamerayi-kirdi-ama-3.jpg

KAMERAYI KIRDI AMA...

Santraldeki işçilerin durumu fark edip, haber vermesi üzerine firma müdürü O.Ü., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Recep D.’nin kimliğini tespit etti.

kablo-hirsizi-plani-eksik-yapti-kamerayi-kirdi-ama-4.jpg

Saklandığı eve baskın yapan polis, Recep D.’yi gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin ise kimliği belirlenemedi.

kablo-hirsizi-plani-eksik-yapti-kamerayi-kirdi-ama-6.jpg

Recep D., emniyetteki ifadesinde, diğer şüphelilerin isimlerini bilmediğini, çaldıkları kabloları ise sattıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bu arada hırsızlık nedeniyle bölgedeki evlerde 2 gün internet kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

