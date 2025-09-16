Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
Yayınlanma:
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler belirli istasyonlar arasında yapılıyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferlerin belirli istasyonlar arasında yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Türkiye
Görme engelli gencin başarısı 'kör' bir duvara çarptı
Görme engelli gencin başarısı 'kör' bir duvara çarptı
Apple yeni güncellemesi iOS 26'yı duyurdu: İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler
Apple yeni güncellemesi iOS 26'yı duyurdu: İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler
Trabzonlu Burcu Japonya'yı karıştırdı!
Trabzonlu Burcu Japonya'yı karıştırdı!