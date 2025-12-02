Jandarmadan görülmemiş hareket: Ceza yazdığı kişiyi öğrenince kendi cebinden ödedi

Jandarmadan görülmemiş hareket: Ceza yazdığı kişiyi öğrenince kendi cebinden ödedi
Yayınlanma:
Bartın'da bir jandarma trafik personeli, hatalı park cezası kestiği sürücünün şehit babası olduğunu öğrenince, cezayı kendi cebinden ödedi.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde jandarma trafik ekipleri, hatalı park eden 74 AV 334 plakalı araca 993 TL idari para cezası kesti. Makbuzu imzalayan jandarma personeli Y.Ş., araç sürücüsünün 1994 yılında Bingöl'de şehit olan Jandarma Komando Er Ahmet Dönmez'in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi.

JANDARMA CEZAYI KENDİ ÖDEDİ

Bartın yerel medyası Bizim Medya’nın haberine göre bu durum karşısında harekete geçen jandarma Y.Ş., mesai sonrası şehit babası Ali Dönmez'i evinde ziyaret etti. Görevi gereği cezayı yazmak zorunda kaldığını ancak yüreğinin buna elvermediğini belirten jandarma, "Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz" diyerek cezanın bedelini kendi cebinden ödeyeceğini söyledi ve şehit babasını ikna etti.

"YÜREĞİME DOKUNDU"

Şehit babası Ali Dönmez, acil bir işi nedeniyle kısa süreli park ettiğini ifade ederek, jandarmanın bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Dönmez, "Oğlumu geri getirmez ama bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor" şeklinde duygularını paylaştı. Yapılan görüşmenin ardından Y.Ş., ceza makbuzunu alarak ödemeyi kendi üstlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

