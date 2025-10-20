Jandarma Genel Komutanlığı 246 subay alımı yapacak

Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek; 184'ü erkek 62'si kadın 246 subay temin edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı'nda eğitim görecek yeni subay adayları için ilana çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, toplam 246 subay adayı temin edilecek.

Alınacak subay adaylarının kontenjan dağılımı ise belirlendi. Buna göre, JSGA Başkanlığı 184’ü erkek ve 62’si kadın olmak üzere toplam 246 subay adayı alacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Subay alımı için başvurular 20 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 03 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca elektronik ortamda yapabilecek.

Başvuru işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru kılavuzuna ise www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Kariyer Kapısı ve Strateji Bütçe Başkanlığı'nın internet adreslerinden ulaşabilecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

