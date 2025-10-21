İzzet Ulvi Yönter Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı: Efsanemiz okunmaya az kaldı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Dubai'de olduğu bilinen Sedat Peker ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Az kaldı, bu kavgada kim yürüdü kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notu ile paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yıllardır Dubai'de olduğu bilinen Sedat Peker ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yönter, paylaşımına "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notunu düştü. Yönter daha önce de Sedat Peker hakkında özellikle X hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmişti.

whatsapp-image-2025-10-21-at-15-23-50.jpeg

YÖNTER'İN PEKER PAYLAŞIMI İLK DEĞİL

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter daha önce de Peker ve oğlu Boğaçhan Talha Peker'in yer aldığı fotoğrafı da alıntılayarak "Allah bahtını açık etsin" ifadelerini kullanmış ancak daha sonra yorumunu silmişti.

ekran-goruntusu-2025-10-21-153104.png

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJINI YENİDEN PAYLAŞMIŞTI

Yönter, şubat ayında ameliyat olan MHP Lideri Bahçeli için “Geçmiş olsun” mesajı yayımlayan Peker'in gönderisini paylaşmıştı. Peker'de MHP’li isimlerin paylaşımlarını kendi hesabında paylaşmıştı.

ekran-goruntusu-2025-10-21-153241.png

Ayrıca Yönter, Peker’in felç geçirerek emekliye ayrılan Özel Harekat Polisi Ömer Korkmaz’ın tedavi masrafları için 1 milyon 800 bin lira yardımda bulunduğunu da açıklamış, “Allah razı olsun. Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum” diye yazmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

