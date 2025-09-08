İzmir'deki karakol saldırısında 5 kişi gözaltında

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki E.B. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma genişliyor. Saldırı sırasında iki polis memurunun şehit olduğu olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama bu şekilde: