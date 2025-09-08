İzmir'deki karakol saldırısında 5 kişi gözaltında

İzmir'deki karakol saldırısında 5 kişi gözaltında
Yayınlanma:
İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki E.B. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma genişliyor. Saldırı sırasında iki polis memurunun şehit olduğu olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama bu şekilde:

"Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Kütahya'da iki okul servisi çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı
Kütahya'da iki okul servisi çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı
Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Murat Emir: Gürsel Tekin Erdoğan'ın sözlerini papağan gibi tekrarlıyor
Murat Emir: Gürsel Tekin Erdoğan'ın sözlerini papağan gibi tekrarlıyor