İzmir’de uyuşturucu operasyonu: On binlerce adet ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 76 bin 838 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bornova ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışmada, Buca ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen H.Ö.'ye yönelik operasyon düzenlendi.

ON BİNLERCE ADET ELE GEÇİRİLDİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada, 76 bin 838 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.