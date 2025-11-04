İzmir'de 'Saraçlar' operasyonu: 1.8 milyarlık para trafiği

Yayınlanma:
İzmir'de 6 ilçede, 'Saraçlar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı ve eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortak bir çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik olarak Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 2'si kamu görevlisi toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEDİKLERİ SUÇLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan soruşturmada, örgüt üyelerinin ve bağlantılı oldukları kişilerin 'Yağma', 'Rüşvet', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar esrar, 3 adet çek, 1 milyon TL değerinde 1 adet senet, 98 adet uyuşturucu hap ve 34 adet kurusıkı mermi ele geçirildi.

1.8 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonun mali boyutuna ilişkin yapılan incelemelerde ise çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık bir para hareketliliği saptandı. Bu tespitin ardından, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için de gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

