İzmir’de mantar toplamaya giden kişi kayboldu: Her yerde aranıyor
İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan bir kişiyi bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
MANTAR TOPLAMAYA GİTTİ, HABER ALINAMADI
Olay, Bergama ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bornova'dan bölgeye mantar toplamaya giden 54 yaşındaki Adnan Erçevik'ten uzun süre haber alınamayınca, durum kardeşleri tarafından yetkililere bildirildi.
AFAD, JANDARMA VE ORMAN EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KARADAN VE HAVADAN ARAMA SÜRÜYOR
Kayıp kişiyi bulmak için ekipler karadan tarama yaparken, aynı zamanda termal kameralı insansız hava araçları (drone) ile havadan arama gerçekleştiriliyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.