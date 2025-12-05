İzmir’de mantar toplamaya giden kişi kayboldu: Her yerde aranıyor

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda mantar toplamaya giden 54 yaşındaki bir kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri karadan ve havadan çalışma başlattı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan bir kişiyi bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

MANTAR TOPLAMAYA GİTTİ, HABER ALINAMADI

Olay, Bergama ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bornova'dan bölgeye mantar toplamaya giden 54 yaşındaki Adnan Erçevik'ten uzun süre haber alınamayınca, durum kardeşleri tarafından yetkililere bildirildi.

AFAD, JANDARMA VE ORMAN EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KARADAN VE HAVADAN ARAMA SÜRÜYOR

Kayıp kişiyi bulmak için ekipler karadan tarama yaparken, aynı zamanda termal kameralı insansız hava araçları (drone) ile havadan arama gerçekleştiriliyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

