İzmir'de inşaat deposu'nda yangın

Yangın, Bornova ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaat malzemeleri deposunda saat 07.00 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede büyüyerek depoyu tamamen sardı. Yangın nedeniyle gökyüzü yoğun siyah dumanla kaplanırken, dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

PATLAMA SESLERİ MAHALLEDE PANİK YARATTI

Alevlerin depodaki yanıcı maddelere ulaşmasıyla birlikte, art arda patlama sesleri duyuldu. Yükselen patlama sesleri, çevrede yaşayan mahalle sakinleri arasında büyük bir panik ve endişeye yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının çıktığı deponun çevresindeki diğer iş yerlerine ve binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.