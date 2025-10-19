İzmir'de facidan dönüldü

İzmir'de facidan dönüldü
Yayınlanma:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, havalimanı personelini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Menderes Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre H.B.’nin (57) virajda kontrolünü kaybettiği 35 S 00270 plakalı servis midibüsü, refüje çarpıp devrildi.

basaksehir-midbus-devrildi.jpg

KAZA SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu H.B. ile havalimanı personeli olduğu öğrenilen 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

