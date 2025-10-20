İzmir'de cami avlusuna terk edilen bebek yoğun bakımda

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyazevler Merkez Camisi'nde meydana geldi. Cami avlusunda bulunan vatandaşlar, kapüşonlu bir kadının kucağındaki bebeği avludaki bir bankın üzerine bıraktıktan sonra hızla uzaklaştığını fark etti. Durumdan şüphelenen çevredekiler, vakit kaybetmeden durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HİPOTERMİ TEŞHİSİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, soğuktan etkilenen bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bebek, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde bebeğe, vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesi anlamına gelen hipotermi teşhisi konuldu. Bebek, derhal hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

POLİS KAPÜŞONLU KADINI ARIYOR

Olayın ardından polis ekipleri, bebeği cami avlusuna bırakan kadının kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak kapüşonlu kadının izini sürüyor.