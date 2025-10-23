İzmir'de birlikte yaşadığı kadını silahla vurdu

İzmir’in Konak ilçesinde, bir apartman dairesinde yaşanan tartışma silahlı yaralamayla sonuçlandı.

Olay, Murat Reis Mahallesi 199 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda oturan H.M.A. (64) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı U.I. (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.M.A., yanında bulunan tabancayla U.I.'yı bacağından vurarak yaraladı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın U.I., sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.M.A., polis ekiplerince olay yerinde suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.