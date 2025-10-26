İzmir'de Belediyeden Cumhuriyet Bayramı indirimi

İzmir'de Belediyeden Cumhuriyet Bayramı indirimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda belediyeye ait toplu taşıma hizmetlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

toplu-tasima.png

SEFERLER DÜZENLENDİ

Bu kapsamda 29 Ekim Çarşamba otobüs hareket saatlerinde güncellemeye gidildi. İzmir Metrosu sabah 06.00-06.30 arasında 7,5 dakika, 06.30-09.00 saatleri arasında 4 dakika, 09.00-20.00 saatleri arasında 5 dakika ve 20.00-00.20 saatleri arasında 8 dakikada bir sefer yapacak.

Karşıyaka ve Çiğli Tramvayı sefer programında değişiklik olmayacak.

Konak’ta ise 06.00-07.30 saatleri arası 10 dakika, 07.30-11.00 saatleri arası 7,5 dakika, 11.00-19.30 saatleri arası 6 dakika, 19.30-21.30 saatleri arası 7,5 dakika, 21.30-00.20 arası ise 10 dakikada bir sefer olacak.

zmir-toplu-tasima.png

29 EKİM GECESİ "BAYKUŞ SEFERLERİ" VAR

İZDENİZ vapur seferlerinde de hafta sonu tarifesi geçerli olacak. 29 Ekim Çarşamba’yı 30 Ekim Perşembe’ye bağlayan gece, "baykuş seferleri" de düzenlenecek. Karşıyaka'dan 23.45, Alsancak’tan 00.05'te hareket edecek vapur, 00.20’de Karşıyaka’da olacak. 00.45’te Karşıyaka’dan kalkacak vapur, 01.05’te Alsancak’tan hareket edecek ve 01.20’de Karşıyaka’ya varacak.

