İzmir Meslek Fabrikası önündeki tahliye nöbetine türküleriyle destek verdiler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 4. gününde devam ediyor. Birçok CHP’linin ziyarette bulunduğu alanı, en son olarak CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP PM Üyesi Tolga Sağ ziyaret etti.

Sağ ve Akdoğan, Meslek Fabrikası önünde ateş başında saz çalıp türkü söyleyerek direnişe destek verdi.

“ HAKLI MÜCADELEMİZİN ARKASINDAYIZ”

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yaptığı açıklamada “Cemil Başkanımız, çok önemli bir direnişi örgütledi. Taviz vermek, ‘aman canım bu da oluversin, ne olur’ demek, bir sonraki istismarların kapısını açar. ‘Bir bina değil mi, biz kullansak ne olur, başkaları kullansa ne olur?’ demedi. Hem tarihi önemi hem hukuki gerekçeleri hem İzmir’in direniş ruhuna uygunluğu bakımından çok önemli bir tavır sergiliyor. Biz de Cemil Başkanımızın İzmir’in bu direnişinin ve haklı mücadelemizin arkasındayız” ifadelerine yer verdi.

“Bugün CHP Parti Meclisi üyemiz Tolga Sağ ile birlikte sazlarımızı alıp buraya geldik. Burayla ilgili söylenecek sözler söylendi.” diyen Akdoğan, “Hukuken de siyaseten de edilecek laflar edildi. Biz de dedik ki ateşin başında iki türkü söyleyelim ve buraya destek olalım” sözlerini sarf etti.

“BUNLAR TÜRKİYE'NİN YENİDEN DOĞUŞUNUN DOĞUM SANCILARI”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Akdoğan sözlerinin devamında, “İzmir ve komşu şehrimiz Bursa bugün çok farklı gelişmelere ev sahipliği yaptı. Öncelikle Ankara il başkanımız bir soruşturma kapsamında İzmir'e getirildi. İzmir'in seçmiş olduğu bir evladı olan Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki kendisinin daha önce doğrusuyla yanlışıyla söylediği, doğrularının altını çizdiği yanlışları nedeniyle özür dilediği bir konuyla ilgili bu sabah emniyete çağrıldı ve ifadesini verdi.” ifadelerini kullandı.

“Aynı zamanda Bursa'da bir hak gasp oldu. Bursa'da yurttaşlarımızın helal oylarıyla seçilen Bursa Belediye Başkanımızın yerine AKP, tıpkı bu binaya olduğu gibi Bursa Belediyesi'ne çökmek istedi ve Bursa'da da maalesef haksız, hukuksuz, adaletsiz, vicdana sığmayan, ahlaka sığmayan bir şekilde Bursa Belediyesi ele geçirildi” ifadelerini kullanan Akdoğan, “Bütüncül bir direnişin içindeyiz. 360 derecelik bir kuşatmaya karşı 360 derecelik bir direniş sergiliyoruz” dedi.

Akdoğan, “Ama unutmayın bugün bu yaşadıklarımız, bugün bu binanın önünde gösterdiğimiz direniş ve daha niceleri bizi yoruyor, üzüyor, bizde sancılar yaratıyor olabilir. Ancak bunların tümü Türkiye'nin yeniden doğuşunun doğum sancılarıdır” ifadelerini kullanarak “Bunları çekeceğiz ama Türkiye'yi yeniden dünyaya getireceğiz. Türkiye'yi arındıracağız. Direnişimizin arkasındayız.” sözlerini aktardı.

“GÜZEL TÜRKİYE'YE HEP BERABER UYANACAĞIZ”

CHP PM Üyesi Tolga Sağ ise, açıklamasında “Aylardır süren türlü haksızlığa, türlü hukuksuzluğa hep beraber direnmeye çalışıyoruz, direniyoruz, sesimizi duyuruyoruz. Mücadelemiz yerde kalmıyor. Bunların hepsinin sonucunu alacağımıza dair de inancım tamdır. Her şey çok güzel olduğu zaman bugünleri bir doğum sancısı olarak katılacağız ve yarınlarda o umut ettiğimiz güzel Türkiye'ye hep beraber uyanacağız” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANI YANGIN YERİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Üzüntü üzerine üzüntü yaşıyoruz. Kendi derdimize mi yanalım, başka arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın başına gelenlere mi üzülelim? Bunu hiçbir boyutuyla kabullenemiyoruz” diyerek “Türkiye'nin dört bir yanı yangın yeri. Siyasi açıdan, idari açıdan, ekonomik açıdan…” sözlerini sarf etti.

“İzmir'de de bir yangın yaktılar. Yüreğimizi de yaptılar beraberinde. Burada ne ben ne başka birimiz kendi adımıza bir mücadele yapmıyoruz. Herhangi birimizin de çıkarı olduğu için yapmıyorlar. Bu tamamen halk adına yapılmış bir itirazdır ve çok büyük bir haksızlığa karşı bir direnme tutumudur.” ifadelerini kullanan Tugay, “Her geçen gün daha fazla insanın konuyu anladıkça destekleyici tavır içerisinde olduğunu görüyorum” dedi.

“KÖTÜLÜĞÜN NORMALLEŞMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ”

“Muhatap olduğumuz insanların ne kadar kötü olabileceğini tahayyül edebilir olduk. Daha da kenetleniyoruz daha da fazla mücadele isteğiyle doluyoruz. Buralardan çıkacak bu mücadele arzuları, Türkiye'nin dört bir yanında her bir köşesinde tüm insanlara ulaşacak.” diyen Tugay, “Öyle ya da böyle bu yanlışlar bitecek, haksızlıklar bitecek, kötülük asla normalleşmeyecek, kötülüğün normalleşmesini kabul etmeyeceğiz” .ifadelerini kullandı.

Tugay, açıklamasının devamında “CHP’mizi onurla, şerefle iktidar yapacağız ve ülkemizin bundan sonra her türlü soruna çare olacağız. İnsanlarımızı kısıtlanmış özgürlüklerinden, baskılarından uğradıkları her türlü haksızlıktan kurtaracağız.” açıklamasında bulundu.

“Ne zaman gazeteyi açsam, ne zaman internete baksam içimi kan ağlatan başka bir haber görüyorum. Ama bu ülke bizim, bunu hiç kimse unutmasın. Bu ülkenin gerçek sahibi olan halk, döner dolaşır burayı kendi babasının çiftliği sanan adamların elinden alır o iktidarı” sözlerini sarf eden Cemil Tugay, “Biz de o mücadelenin bir parçası olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.