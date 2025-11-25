İzBB’nin yıllık bütçesi belli oldu

Yayınlanma:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 110 milyar liralık 2026 yılı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı. Bütçe görüşmelerinde toplu ulaşım ücretlerinde indirim ve gençlere yönelik yeni kart uygulaması kararlaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 2026 yılı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti. 110 milyar liralık bütçe görüşmelerinde alınan kararlara göre, 1 Aralık 2025'ten itibaren toplu ulaşım ücretlerinde indirim uygulanacak ve 7-26 yaş arası gençler için "Genç İzmirim Kart" hayata geçirilecek.

TOPLU ULAŞIMDA İNDİRİM

Yeni düzenlemeyle tam bilet ücreti 30 lira, genç bilet ücreti ise 12.5 lira olarak belirlendi. Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Toplu ulaşımda Türkiye'nin en ucuz şehri olmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

KARŞIYAKA STAT PROJESİ ‘MUTLAKA OLACAK’

Tugay, Karşıyaka stat projesini mutlaka hayata geçireceklerini ifade etti.

Opera binasının projesini revize ettikten sonra ihaleye çıkacaklarını anlatan Tugay, "'İzmir çöp içinde, şöyle kokuyor, böyle kokuyor.' deniliyor. İnsanlar sonra geliyor buraya, deniz pırıl pırıl. Türkiye'nin en sosyal şehri. Şehirde yaşama memnuniyet oranı çok yüksek. Herkes İzmir'e gelmeye çalışıyor. Anlamadım ki, ben farklı bir İzmir'de mi yaşıyorum" diye konuştu.

110 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılına ait 110 milyar liralık bütçesi, CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğünün 2026 yılı bütçesinin 29 milyar 400 milyon lira olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

