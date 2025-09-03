İYİ Parti'li Özatıcı'dan 'kayyum' eleştirisi: Siyasi çıldırmışlık

Tokat İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Dr. Cenk Özatıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ali Coşkun ve Genel İdare Kurulu Üyesi Çelik Hatipoğlu katıldı. İl Başkanı Erkan Er'in açılış konuşmasının ardından söz alan Özatıcı, Türkiye'nin yapay gündemlerle oyalandığını söyledi.

Özatıcı, medyanın ve siyasetin sürekli olarak suni gündemler yarattığını belirterek, "Belki de biz yanlış bir gündemi konuşuyoruz ya da konuşturuluyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, vatandaşın temel geçim sıkıntılarına odaklanan Özatıcı, esnafın SGK ödemelerini yapmakta zorlandığını, emeklilerin ay sonunu getiremediğini ve gençlerin gelecekten umutsuz olduğunu dile getirdi.

Genç işsizliğine de dikkat çeken Özatıcı, "Türkiye'de yüzde 33 oranında ev genci var. Ne okula gidiyor ne çalışıyor. Gençlik, ebedi bir stajyerliğe mahkum edilmiş. Kurye ya da kasiyer ol denmiş. Gençler vize kuyruklarında umut arıyor" dedi.

"YPG SURİYE'DE SİLAH BIRAKMIYOR"

Özatıcı, Türkiye'deki sorunların etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden değil, bir hukuk devleti krizi olarak ele alınması gerektiğini belirtti. "Eğer bir kişi etnik kimliğinden, mezhebinden ya da oy verdiği partiden dolayı gadre uğruyorsa, bu bir hukuk devleti sorunudur" diyen Özatıcı, Türkiye'yi etnik ve mezhepsel çatışmalara sürüklemek isteyen projelere karşı olduklarını vurguladı. "Türkiye'yi Lübnanlaştırmak, Suriye ya da Irak haline getirmek isteyenlere karşı 85 milyonun kanun önünde eşit olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Terörle mücadele konusuna değinen Özatıcı, PKK'nın silah bırakacağı yönündeki söylemlere tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YPG'nin silah bırakmadığına dair açıklamalarını hatırlatan Özatıcı, "PKK silah bırakıyor deniyor, ama KCK'ya bağlı PJAK İran'da, PÇDK Irak'ta, YPG Suriye'de silah bırakmıyor. Siz kimi kandırıyorsunuz" diye sordu.

"TERÖRİSTLER SERBEST HALKIN SEÇTİKLERİ TUTUKLU"

Adalet sisteminde çifte standart olduğunu belirten Özatıcı, "PKK'lı teröristler serbest bırakılıyor, ancak belediye başkanları, siyasetçiler ve protesto hakkını kullanan gençler tutuklanıyor" dedi.

"Her gün bir terörist serbest bırakılıyor, ama halkın seçtiği temsilciler hapiste" diyerek adalet arayışına dikkati çeken Özatıcı, 'eşit vatandaşlık' tartışmalarına değindi. Anayasa'nın 10'uncu maddesinin zaten herkesin kanun önünde eşit olduğunu belirtti ve yeni düzenlemelerle ülkenin çok uluslu bir federe yapıya sürüklenmek istendiğini öne sürdü.

Toplantıda Tokat'ın yerel sorunları da ele alındı. Özatıcı, kentteki gençlerin işsizlik ve girişimcilik desteklerinin eksikliği nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını söyledi. "OSB'ler üretim merkezi olmalı, ama çoğu depolama alanı gibi kullanılıyor" diyen Özatıcı, Akkuş- Ünye yolu gibi kronik sorunların yıllardır çözüme kavuşturulmadığını belirtti.

Son olarak, siyasetin halka hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Özatıcı, siyasetin bir elit zümreye dönüştüğünü savundu. Partilerin ve Seçim Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirterek, milletvekillerinin doğrudan halk tarafından seçilmesi gerektiğini önerdi. İYİ Parti olarak Türkiye'nin milli ve üniter yapısını savunacaklarını ve halkın gündemini konuşmaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

"DEMOKRASİ KOMUSYONU İDDİASI İLE GERÇEKLER ÇELİŞİYOR"

2017'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte bu siyasetin kişilerden kurumlara kaydığını belirten Özatıcı, kamuoyunun bu durumu gözden kaçırdığına dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Temmuz ayında yaptığı, "Eylül ayına CHP bir ve bütün girmek istiyorsa tavsiyelerimize kulak vermesinde fayda var" şeklindeki açıklamasını "siyasal tehdit" olarak yorumladı.

"SİYASİ ÇILDIRMIŞLIK HALİ"

Özatıcı, "Türkiye'de şu anda ana muhalefet partisine bir kayyum atamaya tevessül etmek bile bir siyasi çıldırmışlık halidir. Bu, tek adam rejiminin bizi getirdiği noktanın zirvesidir. Bu; Türk siyasetini ve ekonomisini, istikbalini parçalamaya yönelik bir girişim olarak görülebilir. Bunun kabul edilebilir ve hukuki bir tarafı yok. Bir taraftan demokrasi komisyonu oluşturacaksınız, Türkiye’ye demokrasi getireceğinizi iddia edeceksiniz, TV kanallarını karartacak, belediye başkanlarını gözaltına alacak, gazetecileri tutuklayacak ve hatta ana muhalefet partisinin başına kayyum atamaya kalkışacaksınız" diyerek mevcut durumdaki çelişkiye işaret etti.

"TEK ADAM REJİMİNE SON VERMELİ"

Konuşmasının sonunda muhalefetin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine değinen Özatıcı, bütünleşik muhalefetin bir partinin koordinatları arkasına dizilmek olmadığını belirtti. Çiftçinin, işçinin, memurun ve tüm vatandaşların yaşadığı zorlukları sona erdirmek için tek adam rejimine son verilmesi gerektiğini vurguladı. "Birinci önceliğimiz bütünleşik muhalefet çerçevesinde tek adam rejimini en kısa zamanda değiştirecek bir muhalefet başarısını ortaya koymaktır" diyerek sözlerini tamamladı.