İYİ Parti'den iktidara: Kendi yolsuzluklarınızı gizliyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Başdanışmanı Sedat Kılınç, Tokat'ta yaptığı temasların ardından şehrin ve ülkenin sorunlarına dair kapsamlı bir değerlendirme sundu. Kılınç, Tokat'ın yerel sorunlarından yola çıkarak, eleştirilerini iktidarın genel ekonomi, tarım ve hukuk politikalarına yöneltti ve yaşananların temelinde "hukuksuzluk" ve "yolsuzlukları gizleme çabası" olduğunu iddia etti.

TRAFİK VE ÇARPIK KENTLEŞME

Kılınç, ilk olarak Tokat'ta gözlemlediği altyapı ve trafik sorunlarına dikkat çekti. "Yoğun bir trafik var, caddeler yetersiz. Nüfusun fazla olmadığı bu şehirde çok ciddi bir trafik sorunu var" diyerek şehirdeki plansızlığa işaret eden Kılınç, 20 yıldır görevde olan iktidar partisinin çarpık yapılaşma ile şehrin siluetine hiçbir katkıda bulunmadığını belirterek, "Tokat bunu hak etmiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK GÖÇ VEREN ÜÇÜNCÜ ŞEHRİ

Kılınç, en çarpıcı tespitinin ise Tokat'ın Türkiye'nin en çok göç veren üçüncü şehri olması olduğunu vurguladı. Gençlerin şehri terk etmesiyle yaş ortalamasının yükseldiğini belirten Kılınç, bu durumun temel nedenlerini "İktidar, hukuk sistemini bozduğu gibi güveni de ortadan kaldırdı, ekonomiyi bozdu ve tarımın öne çıktığı şehirlerde maalesef tarıma destek vermedi" sözleriyle açıkladı. Çözüm olarak tarıma dayalı ihtisas organize sanayilerinin, özellikle de sera ihtisas organize sanayilerinin kurulması gerektiğini kaydetti.

EKONOMİK KRİZİN TEMELİ HUKUKSUZLUĞA DAYANDIRILDI

Konuşmasında eleştirilerini yerelden genele taşıyan Sedat Kılınç, ülkedeki ekonomik çöküşün temelinde iktidarın "hukuksuz yapısının" yattığını savundu. Adaletin işlediği yerde güven ortamının oluşacağını ve ekonominin de ancak bu şekilde düzeleceğini vurgulayan Kılınç, iktidarın kendi yolsuzluklarını örtbas etmek amacıyla muhalif partilere yönelik operasyonlar düzenlediğini iddia etti.

"İKTİDAR KENDİ YOLSUZLUKLARINI GİZLEMEK İÇİN HUKUKSUZ ORTAM YARATIYOR"

Kılınç, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle detaylandırdı:

"İktidarın birçok alandaki yolsuzlukları medyada gündeme gelmesine rağmen, yandaş medya bu yolsuzlukları görmezden geliyor ve sürekli yeni hedefler yaratarak muhalefeti konuşturuyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi özelinde yaşanan olayların temelinde de iktidarın bir hukuksuz ortam yaratma çabası yatıyor. Bu hukuksuz ortamda kendi yolsuzluklarını gizlemeyi ve kamufle etmeyi hedefliyorlar."

"HUKUK HERKESE EŞİT İŞLEMELİ"

Kılınç, kim yaparsa yapsın yolsuzluğa karşı olduklarını ve hukukun herkese eşit işlemesi gerektiğini belirtti. Adalet sisteminin sadece muhalefete işlerken iktidarın yolsuzluklarını görmezden gelmesinin halkın vicdanında kabul görmeyeceğini ifade eden Kılınç, "Biz İYİ Parti olarak, ne kadar hırsız ve yolsuz varsa, hukukun herkese işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Adalet sisteminin haksızlığa ve yolsuzluğa karşı dimdik ayakta durması en büyük arzumuz. Ancak ne yazık ki, iktidar o adalet sisteminin temelini sarstı ve maalesef çöküyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.