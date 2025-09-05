İstismara uğramış karnındaki bebeğiyle katledilmişti! Katil için istenen ceza belli oldu

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, 26 Haziran günü meydana gelen korkunç olayda, Samet Terzi (19), eski nişanlısı Oya Budak (18) ve 13 yaşındaki kardeşini yemeğe çıkarma bahanesiyle Maslak’ta bulunan ormana götürdü. Terzi, 6 ay önce cinsel saldırıya uğrayarak hamile kalan ve 5.5 aylık hamile olan Oya Budak’a ayrılmak istemediğini ve kendisinden çocuk yapmak istediğini ifade etti. Budak’ın “Ben bunu doğurmaktan korkuyorum nasıl yapacağım, yapmayacağım" yanıtı üzerine saldırgan, yanında getirdiği silahla genç kadına defalarca ateş etti.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE HAYATINI KAYBETTİ!

Terzi’nin silahlı saldırısının ardından Oya Budak ve karnındaki bebeği yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan Samet Terzi’yi amcasının evinde yakalarken gözaltına alınan Terzi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI BEBEK İÇİN DE AYNI CEZAYI İSTEDİ!

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Samet Terzi hakkında bebeğe karşı “Tasarlayarak kasten öldürme”, Oya Budak’a karşı ise “Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

"NAMUSUNU TEMİZLEMEK SAİKİYLE"

Hazırlanan iddianamede, olaydan 6 ay önce Oya Budak’ın Anıl Özen isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığı ve bunun sonucunda hamile kaldığı iletildi ve Oya Budak’ın bu kişi hakkında şikayetçi olduğu ve Anıl Özen hakkındaki davanın devam ettiği aktarıldı.

İddianamede, Samet Terzi’nin “namusunu temizlemek” saikiyle Oya Budak’ı öldürmeye yönelik plan yaptığını söylediği ifade edildi.

İstismara uğradı, karnındaki bebeğiyle katledildi! Oya Budak cinayetinde yürek yakan detay

"BEN DE ÇOCUK İSTİYORUM” DEDİ, KARNINDAKİ BEBEĞİYLE KATLETTİ!

Olay günü Samet Terzi’nin Oya Budak’a, “Başkalarından çocuk yapıyorsun, ben de çocuk istiyorum" dediği, Oya Budak’ın ise “Ben bunu doğurmaktan korkuyorum nasıl yapacağım, yapmayacağım" dediği aktarıldı. Bunun üzerine Terzi’nin "Yapmazsan ayrılırım" diyerek sinirlendiği ve Oya Budak’a defalarca ateş ettiği belirtildi. Budak’ın kardeşinin ise olayı gördüğü ve Terzi’nin kendisine, "Senlik bir şey yok sen kaç" dediği kaydedildi.

18 yaşındaki Oya karnındaki bebeğiyle katledildi: Katili 'iyi yaptım' dedi