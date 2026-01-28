İstanbul'un ortasında kalaşnikoflu tetikçi dehşet saçtı! Görüntüler akıl alır gibi değil

Yayınlanma:
İstanbul Kağıthane’de sabahın erken saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir silahlı saldırı ve kovalamaca yaşandı. 18 yaşındaki bir saldırganın kalaşnikofla hedef aldığı kişi, yaralı halde saldırganın elinden silahı alarak karşı ateş açtı.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mekin H. (18), yolda yürüyen Sedat İ.’ye (39) ağır makinalı silahla ateş açtı. Omzundan yaralanan Sedat İ., saldırganla girdiği boğuşma sırasında silahın kabzasıyla darbe almasına rağmen kalaşnikofu ele geçirmeyi başardı. Kendi silahıyla hedef alınan saldırgan Mekin H., aracına binerek olay yerinden kaçtı.

TÜNELDE POLİS KOVALAMACASI VE KAZA

Kağıthane polisinin takibe aldığı şüpheli, kaçış sırasında Çağlayan Tüneli’ne ters yönden girdi. Burada önce sivil bir otomobile, ardından kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarparak kaza yaptı. Kıskıvrak yakalanan Mekin H.’nin üzerinden bir de tabanca çıktı. Polis ekipleri, kısa süre sonra durdurdukları başka bir araçta yaralı Sedat İ.’yi ve ele geçirdiği kalaşnikofu buldu.

600 BİN LİRALIK İNFAZ İTİRAFI

Gözaltına alınan Mekin H., emniyetteki ilk ifadesinde İstanbul’a 4 gün önce geldiğini belirterek, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden "Dayı" lakaplı bir şahıstan 600 bin lira karşılığında saldırı talimatı aldığını söyledi.

İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısıİstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı

OLAY YERİNDEN 34 KOVAN ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, caddede 30’u kalaşnikofa ait olmak üzere toplam 34 adet boş kovan bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralı Sedat İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yapılan GBT sorgusunda "uyuşturucu" ve "yaralama" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

