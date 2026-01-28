İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı

İstanbul’un Fatih ilçesi Mahmutpaşa’da 21 yaşındaki Çinli turist Zhang Wentao ve kız arkadaşı gezdikleri sırada, bir hanutçu tarafından durdurularak alışverişe zorlandı. Çiftin teklifi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Hanutçu şahıs, Çinli turiste yumruk attı. Etraftakilerin de dahil olduğu kavgada turist, kendini korumaya çalıştı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zhang Wentao, olay sonrası polise giderek şikâyetçi oldu. NTV'nin haberine göre; Yapılan çalışmalar sonucu saldırgan “kasten yaralama” suçlamasıyla gözaltına alındı.

HANUTÇULUK NEDİR?

Hanutçuluk, özellikle turistik bölgelerde bazı esnaf ya da çalışanların turistlere sözlü ya da fiziksel baskı yoluyla ürün ya da hizmet satmaya çalışması anlamına geliyor. Bu tür davranışlar “turist tacizi” kapsamında değerlendiriliyor.

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz aylarda hanutçuluğa karşı yeni önlemler getiren bir genelge yayımlamıştı. Genelgede, İstanbul’un imajının zedelendiği ve turistlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığı vurgulanmıştı.

Genelgede şu ifadelere yer verilmişti: