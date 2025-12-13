İstanbul'un göbeğinde at kasaplığı yapmışlar: Kesip kesip yedirmişler!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan bir depoda atların kesildiğine yönelik ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda depoya baskın düzenleyen ekipler, ilk olarak şüpheli E.B.’yi gözaltına aldı.

Halkın sağlığıyla böyle oynayacaklardı: Başkentte dev 'bozuk et' operasyonu

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre; E.B.’nin emniyette verdiği ifadesinde, depoda kendisinin de kaldığını ancak atları G.G. isimli kişinin kestiğini, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Bu beyan üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, G.G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı.

HIRSIZLIKTAN KAYDI VARMIŞ

Emniyette yapılan incelemede şüpheli G.G.’nin daha önce hayvan hırsızlığı ile “evden ve açıktan hırsızlık” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi. Depoda yapılan kontrollerde kesildiği değerlendirilen atlara ilişkin bulgulara rastlandığı ifade edildi.