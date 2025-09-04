İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun

İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Yayınlanma:
İstanbul'un 29 ilçesinde bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve geliş saatlerini açıkladı. İşte ilçe ilçe kesintilerin yaşanacağı ilçeler...

İstanbul'da her gün planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı onlarca ilçede geçici elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor.

5 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

AVRUPA YAKASI

arnavutkoy.jpg

arnavutkoy-2.jpg

arnavutkoy-3.jpg

arnavutkoy-4.jpg

avcilar.jpg

avcilar-2.jpg

bagcilar.jpg

bagcilar-2.jpg

bahcelievler.jpg

bakirkoy.jpg

bakirkoy-2.jpg

bayrampasa.jpg

besiktas.jpg

beyoglu.jpg

beyoglu-2.jpg

esenler.jpg

esenler-2.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt-3.jpg

esenyurt-4.jpg

esenyurt-5.jpg

esenyurt-6.jpg

esenyurt-7.jpg

eyupsultan.jpg

eyupsultan-2.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

gaziosmanpasa.jpg

gaziosmanpasa-2.jpg

gungoren.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

kagithane-3.jpg

kucukcekmece.jpg

kucukcekmece-2.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-4.jpg

sultangazi.jpg

isli.jpg

zeytinburnu.jpg

zeytinburnu-2.jpg

ANADOLU YAKASI

atasehir.jpg

ekmekoy.jpg

kartal.jpg

maltepe.jpg

pendik.jpg

sancaktepe.jpg

ile.jpg

mraniye.jpg

skudar.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

