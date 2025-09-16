İstanbullu Black Metalciler dine hakaret iddiasıyla tutuklandı

2013 yılında Kadıköy’de kurulan Black Metal grubu Sarinvomit'in yaptığı müzik ve tasarımları ile dini değerlere hakaret ettiği iddia edildi.

Grubun beş üyesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Grup üyeleri, B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Grup üyeleri savcılıktaki ifadelerinde yalnızca müzisyen olduklarını şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgilerinin olmadıklarını ifade etti.

Savcılık, Sarinvomit üyelerini nöbetçi hakimliğe sevk etti. Grup üyelerinin hepsi "Halkı kin, ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiası ile tutuklandı.