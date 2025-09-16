İstanbullu Black Metalciler dine hakaret iddiasıyla tutuklandı

İstanbullu Black Metalciler dine hakaret iddiasıyla tutuklandı
Yayınlanma:
İstanbul Kadıköy çıkışlı Black Metal grubu Sarinvomit'in üyeleri şarkı sözleri ve tasarımları nedeniyle tutuklandı. Beş Black Metalci'nin dine hakaret ettiği iddia edildi.

2013 yılında Kadıköy’de kurulan Black Metal grubu Sarinvomit'in yaptığı müzik ve tasarımları ile dini değerlere hakaret ettiği iddia edildi.

Grubun beş üyesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Grup üyeleri, B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Grup üyeleri savcılıktaki ifadelerinde yalnızca müzisyen olduklarını şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgilerinin olmadıklarını ifade etti.

Savcılık, Sarinvomit üyelerini nöbetçi hakimliğe sevk etti. Grup üyelerinin hepsi "Halkı kin, ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiası ile tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Türkiye
Kavşakta motosiklete çarptı: Olay yerinden kaçarak uzaklaştı
Kavşakta motosiklete çarptı: Olay yerinden kaçarak uzaklaştı
Eğitimde kara tablo: 86 bin açık var atama yok
Eğitimde kara tablo: 86 bin açık var atama yok