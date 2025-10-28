İstanbul'daki barış görüşmelerinde sonuç çıkmadı!

Afganistan ile Pakistan arasında İstanbul’da yürütülen uzun vadeli bir ateşkes anlaşması müzakereleri sonuçsuz kaldı. Afgan devlet medyası ve bir Pakistan güvenlik kaynağının aktardığı bilgilere göre, taraflar görüşmelerde herhangi bir uzlaşmaya varamadı.

Afganistan ve Pakistan arasında, son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının ardından uzun vadeli bir ateşkes anlaşması müzakerelerinin yürütüldüğü İstanbul'daki toplantılar sonuçsuz kaldı. Görüşmelerden herhangi bir uzlaşma çıkmadığı bildirildi.

Afgan devlet medyası ve bir Pakistan güvenlik kaynağının aktardığı bilgilere göre, iki ülkenin temsilcileri, teknik komite toplantısında bir araya gelmelerine rağmen nihai bir anlaşmaya varamadı.



GEÇİCİ ATEŞKES SÜRECİ

İki ülke arasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sınır çatışmalarının ardından, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da müzakereler yapılmıştı. Bu müzakereler sonucunda 15 Ekim'de 48 saatlik bir geçici ateşkes duyurulmuş ve bu ateşkes, müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı. Ancak İstanbul'daki teknik komite toplantısı, geçici ateşkesi kalıcı hale getirecek uzun vadeli bir anlaşma ile sonuçlanamadı.

Konuyla ilgili olarak Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ordusu ve Pakistan Savunma Bakanı’nın sözcüleri, yorum taleplerine henüz resmi bir yanıt vermedi. Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, iki ülke arasındaki sınır geriliminin devam etme riskini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

