İstanbul'da tramvay seferlerine 'maraton' düzenlemesi

Dünya Atletizm Birliği kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın ise 3 "Gold Label" sahibi yarı maratonu arasında bulunan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

106 ülkeden katılımın olacağı yarışa, 21K için 7 bin 225, 10K için de 11 bin 875 kişi olmak üzere toplam 19 bin 100 kişi kayıt yaptırdı.

10K ve 21K olmak üzere iki kategoride koşulacak maraton nedeniyle Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

KATILIMCILARA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Bu kapsamda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Öte yandan yapılan açıklamada; maratona katılacakların göğüs numaralarını, görevlilerin ise kartlarını göstererek 06.00-15.00 saatleri arasında hatları ücretsiz kullanabileceği belirtildi.