İstanbul'da tramvay seferlerine 'maraton' düzenlemesi

Metro İstanbul, pazar günü düzenlenecek 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenleme yapıldığını açıkladı.

Dünya Atletizm Birliği kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın ise 3 "Gold Label" sahibi yarı maratonu arasında bulunan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

yeni-proje-85.jpg
106 ülkeden katılımın olacağı yarışa, 21K için 7 bin 225, 10K için de 11 bin 875 kişi olmak üzere toplam 19 bin 100 kişi kayıt yaptırdı.

10K ve 21K olmak üzere iki kategoride koşulacak maraton nedeniyle Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Üsküdar–Samandıra Metro Hattı yeniden seferlere başladıÜsküdar–Samandıra Metro Hattı yeniden seferlere başladı

KATILIMCILARA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Bu kapsamda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

yeni-proje-84.jpg

Öte yandan yapılan açıklamada; maratona katılacakların göğüs numaralarını, görevlilerin ise kartlarını göstererek 06.00-15.00 saatleri arasında hatları ücretsiz kullanabileceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Kastamonu'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
Köprü ve otoyolları satmak için yola koyuldular! Potansiyel müşteri Portekizli şirket mi?
Köprü ve otoyolları satmak için yola koyuldular! Potansiyel müşteri Portekizli şirket mi?
Tünelde korku dolu anlar: Kamyonet kullanılamaz hale geldi
Tünelde korku dolu anlar: Kamyonet kullanılamaz hale geldi