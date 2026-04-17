Köprü ve otoyolları satmak için yola koyuldular! Potansiyel müşteri Portekizli şirket mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce "vatana ihanettir" dediği plan için iktidar yetkilileri tarafından atılan adımlar hız kazandı.

Özelleştirme kapsamında köprü ve otoyolların yabancılara satışı için, Özelleştirme İdaresi yetkilileri ve danışmanlık şirketi EY'den oluşan Türk heyetinin, potansiyel yatırımcı bulmak için Portekiz'in yolunu tuttuğu iddia edildi.

CHP'li Yavuzyılmaz köprü ve otoyol özelleştirmesinin perde arkasını açıkladı: Vatandaşın cebine 48 milyar dolarlık ipotek

"GÖRÜŞME DÜN YAPILDI" İDDİASI

İngiliz basınının iddiasına göre, iktidar yetkilileri, milyarlarca dolarlık özelleştirme projesi için Avrupa'da yatırımcı arayışına çıktı. Buna göre, geçtiğimiz haftalarda başlayan temasların en kritik ayağı Portekiz'de gerçekleşti.

Özelleştirme İdaresi yetkilileri ve satış süreci için geçtiğimiz yıl anlaşma yapılan küresel danışmanlık firması EY (Ernst & Young) temsilcilerinden oluşan heyetin, Portekiz'in en büyük otoyol işletmecisi olan Brisa şirketinin üst düzey yöneticileriyle bu hafta perşembe günü (dün) bir araya geldiği iddia edildi.

GÖRÜŞME TÜRK TARAFININ TALEBİYLE OLMUŞ

Haberin dayandırıldığı 3 farklı kaynağın, bu görüşmenin doğrudan Türk tarafının talebi üzerine gerçekleştiğini belirttiği öne sürüldü.

Kaynakların, toplantının sonucuna ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşmadıkları ifade edildi.

İddialara göre Portekizli Brisa'nın yetkilileri, özelleştirme sürecine katılıp katılmayacakları konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Özelleştirme İdaresi ve EY yetkililerinden ise henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ULAŞTIRMA BAKANI "HUKUKİ HAKKIMIZI DEVREDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz ay konuya ilişkin yaptığı açıklamada varlıkların doğrudan satılmayacağını, bunun yerine imtiyaz (işletme) hakkı devri için ihaleye çıkılacağını açıklamıştı.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA NE VAR?

Özelleştirme paketinde düzenli gelir garantisi sunan İstanbul'daki iki Boğaz köprüsü bulunuyor. Sektörün 'taç mücevherler' olarak adlandırdığı köprülerden 2024 yılı verilerine göre günde yaklaşık 430 bin araç geçiş sağlıyor.

Paket kapsamında ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen, çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir çevresindeki yoğun Kuzeybatı güzergahlarında yer alan yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik devlet otoyolu da yer alıyor.

2013'TEKİ İPTAL

Türkiye, 2013 yılında köprü ve otoyolların 25 yıllık işletme hakkının devri için ihaleye çıkmıştı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, konsorsiyumların verdiği 5.7 milyar dolarlık teklifi, "fiyatın çok düşük olduğu" gerekçesiyle iptal edilmişti.