Tünelde korku dolu anlar: Kamyonet kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu üzerindeki tünelde bir kamyonette çıkan yangın, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Akşam saatlerinde F.K. idaresindeki kamyonetin elektronik aksamından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm aracı etkisi altına aldı.

ALEV ALEV YANAN KAMYONET SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Alev alev yanan kamyonetten yükselen yoğun duman nedeniyle tünelde görüş mesafesi düştü. Panik yaşayan bazı sürücüler, ters şeritten geri manevra yaparak tünelden çıkmaya çalıştı.

Bu durum bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ardından tünelde biriken duman tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)