Tünelde korku dolu anlar: Kamyonet kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma:
Pendik'te, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde ilerleyen kamyonet, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alev topuna döndü. Yangın nedeniyle tünel dumanla kaplanırken içeride kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu üzerindeki tünelde bir kamyonette çıkan yangın, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Akşam saatlerinde F.K. idaresindeki kamyonetin elektronik aksamından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm aracı etkisi altına aldı.

ALEV ALEV YANAN KAMYONET SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Alev alev yanan kamyonetten yükselen yoğun duman nedeniyle tünelde görüş mesafesi düştü. Panik yaşayan bazı sürücüler, ters şeritten geri manevra yaparak tünelden çıkmaya çalıştı.

Bu durum bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ardından tünelde biriken duman tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Kastamonu'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
Köprü ve otoyolları satmak için yola koyuldular! Potansiyel müşteri Portekizli şirket mi?
Köprü ve otoyolları satmak için yola koyuldular! Potansiyel müşteri Portekizli şirket mi?