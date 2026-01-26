Üsküdar–Samandıra Metro Hattı yeniden seferlere başladı

Üsküdar–Samandıra Metro Hattı yeniden seferlere başladı
Yayınlanma:
İstanbul’da uzatma etabının entegrasyon çalışmaları nedeniyle hafta sonu boyunca işletmeye kapatılan M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı bugün itibarıyla yeniden hizmete açıldı.

İstanbul’da hafta sonu boyunca uzatma etabının entegrasyon çalışmaları nedeniyle işletmeye kapatılan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, bugün sabah saatleri itibarıyla kapılarını yolcularına tekrar açtı. Metro İstanbul tarafından daha önce planlandığı duyurulan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, hat üzerinde ulaşım normale döndü.

ÇALIŞMALAR HAFTA SONU TAMAMLANDI

Hattın Samandıra sonrası etabına entegrasyonu kapsamında yürütülen teknik süreç 23 Ocak Cuma gecesi itibarıyla başlarken, bu süreçte 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hat tamamen hizmete kapalı kaldı. Bu süre zarfında haftalık "Gece Metrosu" uygulaması da gerçekleştirilemezken, İstanbulluların mağduriyetini gidermek amacıyla hat güzergahında ek İETT seferleri düzenlendi.

Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında sona doğru: Ulaşım 50 dakikaya düşüyorÜsküdar-Sultanbeyli metro hattında sona doğru: Ulaşım 50 dakikaya düşüyor

SEFERLER NORMAL DÜZENİNE DÖNDÜ

Metro İstanbul'un resmi duyurusuna uygun olarak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla ilk seferler başlatıldı. M5 hattı, haftanın ilk iş gününde Üsküdar ve Samandıra istasyonları arasında standart sefer sıklığıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Türkiye
Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı
Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı
Ankara'daki barajların son durumu: ASKİ açıkladı
Ankara'daki barajların son durumu: ASKİ açıkladı
Vergi levhalı büyücü yapay zekayla vurgun yaptı!
Vergi levhalı büyücü yapay zekayla vurgun yaptı!