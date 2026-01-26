Üsküdar–Samandıra Metro Hattı yeniden seferlere başladı

İstanbul’da hafta sonu boyunca uzatma etabının entegrasyon çalışmaları nedeniyle işletmeye kapatılan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, bugün sabah saatleri itibarıyla kapılarını yolcularına tekrar açtı. Metro İstanbul tarafından daha önce planlandığı duyurulan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, hat üzerinde ulaşım normale döndü.

ÇALIŞMALAR HAFTA SONU TAMAMLANDI

Hattın Samandıra sonrası etabına entegrasyonu kapsamında yürütülen teknik süreç 23 Ocak Cuma gecesi itibarıyla başlarken, bu süreçte 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hat tamamen hizmete kapalı kaldı. Bu süre zarfında haftalık "Gece Metrosu" uygulaması da gerçekleştirilemezken, İstanbulluların mağduriyetini gidermek amacıyla hat güzergahında ek İETT seferleri düzenlendi.

SEFERLER NORMAL DÜZENİNE DÖNDÜ

Metro İstanbul'un resmi duyurusuna uygun olarak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla ilk seferler başlatıldı. M5 hattı, haftanın ilk iş gününde Üsküdar ve Samandıra istasyonları arasında standart sefer sıklığıyla hizmet vermeye devam ediyor.