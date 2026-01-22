Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında sona doğru: Ulaşım 50 dakikaya düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistemler Müdür Yardımcısı Volkan Vatansever, hattın mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Birinci etabın 16 Mart 2024 tarihinde açıldığını hatırlatan Vatansever, projenin ikinci etabını oluşturan Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonlarındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Vatansever, "Çalışmalarımız şu anda yüzde 93 seviyesine gelmektedir. Hattımızın tamamlanmasıyla beraber Sultanbeyli'den binen bir yolcumuz kesintisiz bir şekilde Üsküdar'a kadar 50 dakikada ulaşabilecektir" ifadelerini kullandı.

Hattın kapasitesine de değinen Vatansever, saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınmasının planlandığını aktardı. İstasyonlardaki ince işçiliklerin, elektromekanik işlemlerin ve sinyal testlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü kaydedildi.

SİNYAL TESTLERİ İÇİN 48 SAATLİK KESİNTİ

Hattın hizmete alınabilmesi için hayati önem taşıyan sinyalizasyon ve test sürüşlerinde son aşamaya gelindi. Bu kapsamda yapılacak olan "tam hat" test çalışmaları nedeniyle M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nda geçici bir düzenlemeye gidilecek.

Yapılan resmi duyuruya göre; 23 Ocak Cuma gecesi (saat 23.59) başlayacak olan kapanma, 26 Ocak Pazar sabahı (saat 06.00) sona erecek.

İmamoğlu 5 yıllık metro icraatını paylaştı

Volkan Vatansever, bu sürecin detaylarını şu sözlerle açıkladı:

"Hizmete açacağımız hattımızın son aşamasındaki sinyal testi için, 23 Ocak Cuma gecesi hattımızı işletmeye kapatacağız. Cumartesi ve Pazar günü 48 saat boyunca hattımızda bu test işlemlerimiz devam edecek."

ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK

Metro hattının kapalı kalacağı süre boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için İETT ve Metro İstanbul koordineli bir çalışma yürütecek. Gece Metrosu seferleri de dahil olmak üzere, hat güzergahındaki ulaşım İETT otobüsleri aracılığıyla sağlanacak. Vatandaşlar, sefer bilgilerine ve alternatif güzergahlara "iett.istanbul" adresi veya Otobüsüm Nerede uygulaması üzerindeki "M5 Metro Hattı" seçeneğinden ulaşabilecek.

"METRONUN BİR AN ÖNCE AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Bölge halkı projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Mikrofona konuşan vatandaşlar, mevcut durumda Sultanbeyli'den Üsküdar'a gitmenin aktarmalı ve zahmetli olduğunu, metronun açılmasıyla bu sorunun ortadan kalkacağını dile getirdi.

Bir vatandaş, "Metronun bir an önce açılmasını bekliyoruz. Çünkü şuradan binince Üsküdar'a gidip geleceğiz" derken, bir diğer vatandaş ise "Çok memnun olduk, metro ayağımıza geldi. Üsküdar'a gidecek olduğumuz zaman buradan arabaya binip oraya gidiyoruz, biraz zor oldu. Metro olursa daha iyi olur" şeklinde konuştu. Sağlık sorunları veya mesafe nedeniyle Üsküdar'daki akrabalarını ziyaret etmekte zorlanan vatandaşlar da metronun büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı.

HEDEF: 2026'NIN İKİNCİ ÇEYREĞİ

Samandıra-Sultanbeyli etabının en kısa sürede hizmete açılması hedeflenirken, projenin tamamına ilişkin takvim de netleşmeye başladı. İBB Raylı Sistemler Müdür Yardımcısı Vatansever, nihai hedefi şu sözlerle açıkladı: "Hedefimiz 2026'nın 2. çeyreğinde bitirip vatandaşın hizmetini açmak."

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattında çalışmalar hız kesmeden sürerken, yapılacak testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından hattın güvenli bir şekilde İstanbulluların hizmetine sunulması planlanıyor.