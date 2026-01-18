İmamoğlu 5 yıllık metro icraatını paylaştı

İBB'nin tutuklu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar hayata geçirdikleri metro projelerini paylaştı.

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu; beş yılda "bir avuç mühterisin engellemelerine rağmen" raylı sistemlerde tarih yazdıklarını ifade etti.

"BİR AVUÇ MUHTERİSİN BÜTÜN ÇABASINA RAĞMEN TARİH YAZDIK"

CHP'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bir avuç muhterisin bütün çabasına, bütün engellemelerine rağmen raylı sistemlerde tarih yazdık. İstanbul’un en çok metro yapılan dönemini yaşattık" ifadelerini kullandı.

"2019 İSTANBUL İÇİN MİLATTIR"

"2019 İstanbul için milattır. Bu tarihten itibaren ihmal edilmiş tüm konular bizim asli meselemiz olmuştur. İstanbul tarihinin en çok metro yapan yönetimi olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu; 2019-2024 yılları arasında toplamda 6 adet raylı sistem hattını tamamladıklarını aktardı.

İmamoğlu, bu yıl içerisinde şu hatların açılacağının müjdesini verdi:

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı (2. Etap)

GELECEK 2 YIL İÇERİSİNDE 5 HAT TAMAMLANACAK

Ekrem İmamoğlu 2027-28 arasında tamamlanması planlanan projeleri ise şöyle paylaştı:

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (Yıldız-Kabataş): %67,5 ilerleme (2028 hedef)

Kirazlı – Halkalı Üniversite Metro Hattı: %22 ilerleme (2028 hedef)

Kaynarca-Pendik-Tuzla (Pendik Merkez-Fevzi Çakmak): %87,5 ilerleme (2027 başı hedef)

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt (1. Etap): %52 ilerleme (2028 hedef)

Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: %21 ilerleme (2027 hedef)

İMAMOĞLU 2029 İÇİN MÜJDEYİ VERDİ

İBB'nin 300 günden fazla süredir tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aktardığına göre 2029 ise şu projelerin hayata geçmesi planlanıyor:

Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metro Hattı

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı

Üsküdar Harem Tramvayı

Esenyurt-Saadetdere Metro Hattı

Sultanbeyli Kurtköy Metro Hattı

Vezneciler Sultangazi Fenertepe Metro Hattı

HIZRAY

Kaynarca Tuzla Metro Hattı

Yenidoğan Söğütlüçeşme Metro Hattı